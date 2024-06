Zurückhaltung in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.30 Prozent leichter bei 38’571.03 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13.236 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1.41 Prozent auf 38’140.26 Punkte an der Kurstafel, nach 38’686.32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38’247.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38’735.61 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’675.68 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’087.38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 33’762.76 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.27 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3.92 Prozent auf 184.57 USD), Merck (+ 2.29 Prozent auf 128.42 USD), Amazon (+ 1.08 Prozent auf 178.34 USD), Salesforce (+ 0.93 Prozent auf 236.62 USD) und Apple (+ 0.93 Prozent auf 194.03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-2.98 Prozent auf 157.46 USD), Dow (-2.71 Prozent auf 56.07 USD), Travelers (-2.48 Prozent auf 210.34 USD), Caterpillar (-2.12 Prozent auf 331.36 USD) und Home Depot (-2.05 Prozent auf 328.01 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’584’121 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.842 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch