Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Um 20:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.28 Prozent auf 37’606.82 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 11.053 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.096 Prozent höher bei 37’747.14 Punkten in den Freitagshandel, nach 37’711.02 Punkten am Vortag.

Bei 37’470.19 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37’825.27 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.749 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 36’577.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33’631.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, wurde der Dow Jones mit 34’189.97 Punkten gehandelt.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1.66 Prozent auf 38.53 USD), IBM (+ 1.62 Prozent auf 164.79 USD), Walt Disney (+ 1.21 Prozent auf 90.53 USD), Chevron (+ 1.19 Prozent auf 147.01 USD) und Microsoft (+ 0.91 Prozent auf 388.13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-3.57 Prozent auf 520.39 USD), Boeing (-2.27 Prozent auf 217.61 USD), Walgreens Boots Alliance (-2.18 Prozent auf 23.51 USD), Intel (-1.20 Prozent auf 47.07 USD) und American Express (-1.05 Prozent auf 183.09 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’171’225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.640 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch