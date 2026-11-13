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Dow Jones-Kursverlauf 13.11.2026 18:00:25

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone

Der Dow Jones verbucht aktuell Verluste.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.29 Prozent schwächer bei 52’147.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.404 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.250 Prozent höher bei 52’427.94 Punkten, nach 52’297.09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52’521.48 Punkte, das Tagestief hingegen 52’017.86 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.978 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 51’670.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53’839.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’457.22 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.78 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1.64 Prozent auf 99.04 USD), Visa (+ 1.40 Prozent auf 426.20 USD), Procter Gamble (+ 1.20 Prozent auf 170.05 USD), Walmart (+ 1.17 Prozent auf 127.67 USD) und Johnson Johnson (+ 1.08 Prozent auf 286.58 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-5.87 Prozent auf 96.02 USD), NVIDIA (-3.89 Prozent auf 159.73 USD), Caterpillar (-2.18 Prozent auf 592.06 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.60 Prozent auf 290.63 USD) und Amazon (-1.19 Prozent auf 264.25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 45’876’986 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.672 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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