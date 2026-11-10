Zurückhaltung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.14 Prozent auf 27’588.40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.924 Prozent schwächer bei 27’649.64 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27’907.63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27’421.18 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’990.34 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’883.15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 29’621.80 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 25’611.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.45 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Take Two (+ 7.07 Prozent auf 222.06 USD), Broadcom (+ 2.71 Prozent auf 328.15 USD), Marriott (+ 2.27 Prozent auf 426.64 USD), NXP Semiconductors (+ 1.67 Prozent auf 260.70 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1.52 Prozent auf 37.50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-6.43 Prozent auf 132.36 USD), AppLovin (-5.97 Prozent auf 385.51 USD), NVIDIA (-5.74 Prozent auf 168.41 USD), Moderna (-5.66 Prozent auf 253.78 USD) und Shopify A (-5.16 Prozent auf 144.21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54’457’395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.426 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch