NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100 im Blick
|
10.11.2026 20:03:26
Zurückhaltung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag
Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.
Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.14 Prozent auf 27’588.40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.924 Prozent schwächer bei 27’649.64 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27’907.63 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27’421.18 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’990.34 Zähler.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’883.15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 29’621.80 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 25’611.74 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.45 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Take Two (+ 7.07 Prozent auf 222.06 USD), Broadcom (+ 2.71 Prozent auf 328.15 USD), Marriott (+ 2.27 Prozent auf 426.64 USD), NXP Semiconductors (+ 1.67 Prozent auf 260.70 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1.52 Prozent auf 37.50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-6.43 Prozent auf 132.36 USD), AppLovin (-5.97 Prozent auf 385.51 USD), NVIDIA (-5.74 Prozent auf 168.41 USD), Moderna (-5.66 Prozent auf 253.78 USD) und Shopify A (-5.16 Prozent auf 144.21 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54’457’395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.426 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|27’623.24
|-1.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.