Zurückhaltung in Moskau: RTS präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der RTS um 15:01 Uhr via MICEX 1.52 Prozent schwächer bei 1’098.01 Punkten. Die RTS-Mitglieder sind damit 6.277 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 1’114.54 Punkte an der Kurstafel, nach 1’115.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1’115.38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1’096.67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Minus von 3.80 Prozent. Der RTS bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 1’088.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1’055.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, stand der RTS bei 1’123.63 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 14.01 Prozent zu. Bei 1’159.55 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900.08 Zählern.

Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich aktuell Polymetal (+ 1.83 Prozent auf 484.50 RUB), Federal Grid (+ 1.53 Prozent auf 0.12 RUB), Bashneft Pref (+ 1.43 Prozent auf 1’743.50 RUB), Magnit (+ 1.02 Prozent auf 6’418.50 RUB) und ALROSA (+ 0.41 Prozent auf 65.45 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil Rostelecom PJSC Pref (-10.07 Prozent auf 68.30 RUB), Rostelecom PJSC (-8.31 Prozent auf 74.80 RUB), TMK (-3.91 Prozent auf 195.54 RUB), VSMPO-AVISMA (-3.17 Prozent auf 33’020.00 RUB) und Bashneft (-2.34 Prozent auf 2’377.50 RUB).

Die meistgehandelten Aktien im RTS

Das grösste Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 41’109’640’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6.278 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert aus.

RTS-Fundamentaldaten

Im RTS verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49.45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch