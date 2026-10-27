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Index-Performance 27.10.2026 09:28:17

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Antofagasta
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Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 1.02 Prozent auf 10’657.20 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.236 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’767.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’767.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10’767.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’657.05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 10’695.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’781.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’653.82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rio Tinto (+ 1.83 Prozent auf 63.57 GBP), Computacenter (+ 1.54 Prozent auf 52.70 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1.31 Prozent auf 112.29 USD), Antofagasta (+ 1.17 Prozent auf 32.11 GBP) und Rentokil Initial (+ 0.92 Prozent auf 3.43 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Reckitt Benckiser Group (-6.56 Prozent auf 51.24 GBP), HSBC (-6.43 Prozent auf 12.78 GBP), Informa (-2.23 Prozent auf 8.15 GBP), Standard Chartered (-2.16 Prozent auf 19.67 GBP) und J Sainsbury (-1.70 Prozent auf 3.47 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 3’209’236 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 279.323 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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