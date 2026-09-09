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FTSE 100 aktuell 09.09.2026 12:26:15

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Mittwochmittag

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Mittwochmittag

Der FTSE 100 bewegt sich am Mittag im Minus.

Burberry
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Um 12:08 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.51 Prozent auf 10’756.43 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.546 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.002 Prozent schwächer bei 10’811.44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’811.66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’744.72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’811.60 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.688 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 10’901.09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10’227.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’242.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.09 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Aberdeen Group (+ 2.26 Prozent auf 2.53 GBP), Centrica (+ 2.07 Prozent auf 1.56 GBP), BP (+ 1.64 Prozent auf 5.59 GBP), SSE (+ 1.50 Prozent auf 24.30 GBP) und Computacenter (+ 1.40 Prozent auf 52.37 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Auto Trader Group (-3.94 Prozent auf 4.93 GBP), Bank of Georgia Group (-2.63 Prozent auf 133.40 GBP), Burberry (-2.60 Prozent auf 10.50 GBP), Barclays (-2.27 Prozent auf 4.87 GBP) und Games Workshop Group (-2.21 Prozent auf 176.02 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’306’576 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 631.308 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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