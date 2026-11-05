FTSE 100 998185 / GB0001383545
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05.11.2026 17:58:14
Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
So bewegte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.
Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.43 Prozent schwächer bei 10’782.66 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.232 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’829.26 Punkten in den Handel, nach 10’829.21 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’770.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’948.24 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.496 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 10’497.94 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 10’888.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’777.08 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.36 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 6.22 Prozent auf 40.13 GBP), Airtel Africa (+ 3.80 Prozent auf 2.89 GBP), Diageo (+ 3.17 Prozent auf 18.72 GBP), Imperial Brands (+ 2.82 Prozent auf 30.62 GBP) und Next (+ 2.47 Prozent auf 159.90 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Coca-Cola HBC (-17.88 Prozent auf 40.52 GBP), BAE Systems (-5.41 Prozent auf 18.81 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4.81 Prozent auf 14.34 GBP), Computacenter (-4.68 Prozent auf 45.98 GBP) und Prudential (-3.83 Prozent auf 9.28 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 124’688’811 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 262.769 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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