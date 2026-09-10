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FTSE 100 aktuell 10.09.2026 12:26:19

Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

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Der FTSE 100 gibt am Mittag nach.

Lloyds Banking Group
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Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.34 Prozent tiefer bei 10’633.53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’669.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’670.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10’619.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’688.04 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 1.82 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 10’862.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’254.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’225.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Compass Group (+ 2.06 Prozent auf 31.16 USD), Hiscox (+ 1.25 Prozent auf 18.68 GBP), Whitbread (+ 1.16 Prozent auf 23.47 GBP), Entain (+ 1.00 Prozent auf 5.06 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0.97 Prozent auf 0.80 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Associated British Foods (-11.53 Prozent auf 17.87 GBP), M&G (-2.93 Prozent auf 3.35 GBP), Computacenter (-2.89 Prozent auf 50.40 GBP), Anglo American (-2.63 Prozent auf 40.65 GBP) und Coca-Cola European Partners (-2.56 Prozent auf 103.82 USD).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’504’829 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 314.777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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