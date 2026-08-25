Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’450 0.0%  SPI 20’335 0.1%  Dow 53’434 0.0%  DAX 26’277 0.7%  Euro 0.9367 0.1%  EStoxx50 6’460 0.2%  Gold 4’606 -1.0%  Bitcoin 62’978 -0.5%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Citi bleibt bullish: Startet Silber jetzt durch?
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
60/40-Strategie in der Krise: So reagieren Investoren richtig auf sinkende Anleihekurse
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing
Suche...
ETF Sparplan

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 25.08.2026 15:58:12

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Melrose Industries
5.58 CHF 9.71%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.20 Prozent auf 10’832.83 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.236 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’831.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’886.05 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10’736.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’466.26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9’321.40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.86 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 10.13 Prozent auf 5.09 GBP), Rolls-Royce (+ 2.63 Prozent auf 15.40 GBP), Next (+ 2.32 Prozent auf 156.30 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2.21 Prozent auf 4.42 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1.94 Prozent auf 71.72 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Standard Chartered (-2.55 Prozent auf 21.39 GBP), Diageo (-2.15 Prozent auf 17.33 GBP), Compass Group (-2.07 Prozent auf 30.68 USD), BAT (-1.91 Prozent auf 41.14 GBP) und RELX (-1.66 Prozent auf 26.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 16’892’748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 304.814 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Melrose Industries PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
15:08 Logo WHS DAX über 26.000: Ifo-Überraschung zündet die nächste Rallye?
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.93 SYBHSU
Short 15’380.30 13.83 SPNB2U
Short 15’968.19 8.81 SJBCNU
SMI-Kurs: 14’449.56 25.08.2026 15:42:34
Long 13’886.29 19.52 SDBL0U
Long 13’577.68 13.89 SWB04U
Long 12’997.59 8.92 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’830.07 -0.22%