Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.20 Prozent auf 10’832.83 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.236 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’831.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’886.05 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10’736.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’466.26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 9’321.40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.86 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 10.13 Prozent auf 5.09 GBP), Rolls-Royce (+ 2.63 Prozent auf 15.40 GBP), Next (+ 2.32 Prozent auf 156.30 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2.21 Prozent auf 4.42 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1.94 Prozent auf 71.72 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Standard Chartered (-2.55 Prozent auf 21.39 GBP), Diageo (-2.15 Prozent auf 17.33 GBP), Compass Group (-2.07 Prozent auf 30.68 USD), BAT (-1.91 Prozent auf 41.14 GBP) und RELX (-1.66 Prozent auf 26.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 16’892’748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 304.814 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch