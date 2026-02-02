Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

TecDAX aktuell 02.02.2026 09:29:03

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Das macht der TecDAX am Montagmorgen.

Am Montag gibt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.33 Prozent auf 3’601.59 Punkte nach. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 531.216 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.706 Prozent leichter bei 3’587.89 Punkten in den Handel, nach 3’613.41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3’601.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’584.33 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der TecDAX bei 3’624.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3’629.18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der TecDAX auf 3’727.36 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.626 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3’858.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’571.81 Zählern markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), Nemetschek SE (+ 1.49 Prozent auf 75.05 EUR), freenet (+ 0.72 Prozent auf 30.60 EUR), QIAGEN (+ 0.49 Prozent auf 44.84 EUR) und ATOSS Software (+ 0.41 Prozent auf 97.90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.57 Prozent auf 48.50 EUR), JENOPTIK (-2.48 Prozent auf 26.00 EUR), Infineon (-2.30 Prozent auf 40.66 EUR), EVOTEC SE (-2.12 Prozent auf 6.09 EUR) und AIXTRON SE (-1.81 Prozent auf 19.02 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 765’554 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 194.198 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.21 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

