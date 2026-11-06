Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus

Am Freitag fällt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1.03 Prozent auf 3’997.83 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 589.137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.406 Prozent auf 4’023.16 Punkte an der Kurstafel, nach 4’039.56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’990.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’023.16 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.99 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der TecDAX auf 4’099.22 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der TecDAX bei 4’000.99 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 3’498.24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.31 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1.21 Prozent auf 29.28 EUR), freenet (+ 1.12 Prozent auf 23.50 EUR), OHB SE (+ 1.02 Prozent auf 198.20 EUR), PVA TePla (+ 0.90 Prozent auf 26.84 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.66 Prozent auf 68.45 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-4.17 Prozent auf 79.14 EUR), Siltronic (-2.43 Prozent auf 48.98 EUR), Sartorius vz (-2.37 Prozent auf 280.70 EUR), Siemens Healthineers (-2.07 Prozent auf 44.07 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.76 Prozent auf 25.70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 408’158 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241.943 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch