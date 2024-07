Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.24 Prozent schwächer bei 3’376.62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 532.453 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.001 Prozent schwächer bei 3’384.58 Punkten in den Handel, nach 3’384.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3’384.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’365.15 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der TecDAX mit 3’353.26 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 3’292.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 3’218.14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’175.55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3.82 Prozent auf 22.03 EUR), ATOSS Software (+ 2.18 Prozent auf 121.60 EUR), Nagarro SE (+ 1.82 Prozent auf 78.15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.64 Prozent auf 80.60 EUR) und CANCOM SE (+ 0.86 Prozent auf 33.00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-2.62 Prozent auf 35.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.25 Prozent auf 62.95 EUR), SMA Solar (-2.13 Prozent auf 26.60 EUR), JENOPTIK (-1.54 Prozent auf 28.08 EUR) und Bechtle (-1.46 Prozent auf 40.36 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’177’152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.302 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch