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Index-Performance 09.09.2026 15:58:18

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag

Mit dem TecDAX geht es am Mittwochnachmittag abwärts.

Infineon
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Um 15:41 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.15 Prozent auf 3’989.83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566.378 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.092 Prozent tiefer bei 4’032.68 Punkten, nach 4’036.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’047.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’986.50 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0.938 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’068.78 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4’005.67 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 3’626.79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10.09 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.95 Prozent auf 31.92 EUR), CANCOM SE (+ 0.91 Prozent auf 22.20 EUR), Drägerwerk (+ 0.54 Prozent auf 110.80 EUR), EVOTEC SE (+ 0.38 Prozent auf 3.17 EUR) und SAP SE (+ 0.12 Prozent auf 181.92 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-4.37 Prozent auf 77.94 EUR), PVA TePla (-3.48 Prozent auf 30.52 EUR), SMA Solar (-3.38 Prozent auf 61.45 EUR), Infineon (-2.75 Prozent auf 56.84 EUR) und AIXTRON SE (-2.29 Prozent auf 37.47 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’572’257 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210.988 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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