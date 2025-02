Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1.37 Prozent leichter bei 3’750.95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 677.557 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.446 Prozent auf 3’786.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’803.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’750.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’787.01 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3.05 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’681.70 Punkten. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, einen Stand von 3’396.83 Punkten auf. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, bei 3’389.31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.15 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’403.34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 0.70 Prozent auf 12.92 EUR), freenet (-0.06 Prozent auf 31.48 EUR), CompuGroup Medical SE (-0.09 Prozent auf 22.66 EUR), Deutsche Telekom (-0.12 Prozent auf 34.38 EUR) und PNE (-0.90 Prozent auf 13.16 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Bechtle (-3.64 Prozent auf 32.28 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.28 Prozent auf 57.55 EUR), HENSOLDT (-2.99 Prozent auf 51.90 EUR), JENOPTIK (-2.90 Prozent auf 22.06 EUR) und EVOTEC SE (-2.88 Prozent auf 8.28 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 538’222 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316.422 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.17 erwartet. Mit 6.42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch