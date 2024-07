Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.63 Prozent auf 25’137.85 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 250.251 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.375 Prozent auf 25’203.72 Punkte an der Kurstafel, nach 25’298.47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25’102.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’293.50 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.913 Prozent nach unten. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 25’703.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26’346.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28’198.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6.34 Prozent abwärts. Bei 27’641.56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 24’942.65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TUI (+ 2.38 Prozent auf 6.10 EUR), CTS Eventim (+ 1.71 Prozent auf 80.30 EUR), K+S (+ 1.45 Prozent auf 11.86 EUR), Aurubis (+ 1.42 Prozent auf 71.50 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.20 Prozent auf 36.96 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Knorr-Bremse (-4.72 Prozent auf 70.70 EUR), HUGO BOSS (-3.74 Prozent auf 36.08 EUR), Nemetschek SE (-3.41 Prozent auf 87.85 EUR), HENSOLDT (-2.76 Prozent auf 33.10 EUR) und AIXTRON SE (-2.66 Prozent auf 20.15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’986’713 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18.334 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16.26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

