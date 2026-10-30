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30.10.2026 15:58:14
Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag
Das macht der LUS-DAX.
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.78 Prozent auf 25’863.00 Punkte zurück.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’040.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’784.00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’692.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’128.00 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.28 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4.11 Prozent auf 49.93 EUR), Scout24 (+ 2.17 Prozent auf 84.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), Beiersdorf (+ 1.83 Prozent auf 82.28 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 289.00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Infineon (-5.17 Prozent auf 51.22 EUR), Deutsche Bank (-2.86 Prozent auf 30.27 EUR), Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.24 Prozent auf 40.54 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’780’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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