Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.78 Prozent auf 25’863.00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’040.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’784.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’692.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’128.00 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.28 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4.11 Prozent auf 49.93 EUR), Scout24 (+ 2.17 Prozent auf 84.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), Beiersdorf (+ 1.83 Prozent auf 82.28 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 289.00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Infineon (-5.17 Prozent auf 51.22 EUR), Deutsche Bank (-2.86 Prozent auf 30.27 EUR), Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.24 Prozent auf 40.54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’780’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch