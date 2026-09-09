Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 -1.4%  SPI 19’581 -1.4%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’610 -1.5%  Euro 0.9410 0.0%  EStoxx50 6’292 -1.9%  Gold 4’404 1.1%  Bitcoin 63’825 0.6%  Dollar 0.8080 -0.2%  Öl 100.6 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Suche...
ETF Sparplan

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

XETRA-Handel im Blick 09.09.2026 12:26:15

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag

Der TecDAX sinkt aktuell.

AIXTRON
34.97 CHF -4.88%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.34 Prozent leichter bei 4’022.54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 566.378 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.092 Prozent tiefer bei 4’032.68 Punkten, nach 4’036.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’047.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’022.02 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.126 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 4’068.78 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4’005.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’626.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.99 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), CANCOM SE (+ 1.14 Prozent auf 22.25 EUR), ATOSS Software (+ 0.86 Prozent auf 93.70 EUR), Nemetschek SE (+ 0.57 Prozent auf 61.95 EUR) und Drägerwerk (+ 0.54 Prozent auf 110.80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-3.69 Prozent auf 61.25 EUR), PVA TePla (-3.61 Prozent auf 30.48 EUR), JENOPTIK (-3.28 Prozent auf 40.06 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 37.19 EUR) und Infineon (-2.70 Prozent auf 56.87 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 869’873 Aktien gehandelt. Mit 210.988 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.35 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.3748 18.06.2027 157965340
Long 9.2267 19.03.2027 157053371
Long 18.4535 18.12.2026 159691755
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0123 11.98 159476112
Long 10.0176 7.68 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1512 12.64 158841454
Short 9.2267 7.28 159536285
Short 14.609 3.27 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.27 152901381
Long 8 -34.26 157532814
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:28 Logo WHS Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 16.74 SX7BOU
Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’863.51 09.09.2026 13:24:35
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagabend südwärts

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 4’016.69 -0.49%