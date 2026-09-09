Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.34 Prozent leichter bei 4’022.54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 566.378 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.092 Prozent tiefer bei 4’032.68 Punkten, nach 4’036.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’047.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’022.02 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.126 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 4’068.78 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4’005.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’626.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.99 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), CANCOM SE (+ 1.14 Prozent auf 22.25 EUR), ATOSS Software (+ 0.86 Prozent auf 93.70 EUR), Nemetschek SE (+ 0.57 Prozent auf 61.95 EUR) und Drägerwerk (+ 0.54 Prozent auf 110.80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-3.69 Prozent auf 61.25 EUR), PVA TePla (-3.61 Prozent auf 30.48 EUR), JENOPTIK (-3.28 Prozent auf 40.06 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 37.19 EUR) und Infineon (-2.70 Prozent auf 56.87 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 869’873 Aktien gehandelt. Mit 210.988 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.35 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch