Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot

Am Montag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0.29 Prozent tiefer bei 18’045.54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90.126 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.250 Prozent höher bei 18’143.45 Punkten in den Handel, nach 18’098.20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’045.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’157.76 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’346.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18’128.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’124.72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 3.91 Prozent auf 180.80 EUR), Vincorion (+ 3.79 Prozent auf 18.23 EUR), pbb (+ 2.90 Prozent auf 2.98 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.73 Prozent auf 65.95 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.55 Prozent auf 24.10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-11.13 Prozent auf 2.46 EUR), PATRIZIA SE (-3.53 Prozent auf 6.56 EUR), PVA TePla (-3.15 Prozent auf 31.36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.57 Prozent auf 70.15 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2.46 Prozent auf 13.85 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4’251’059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.117 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.59 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch