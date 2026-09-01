Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.38 Prozent schwächer bei 32’598.81 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 365.345 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.021 Prozent schwächer bei 32’717.55 Punkten in den Handel, nach 32’724.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’594.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’717.55 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX auf 31’980.52 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’899.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’446.03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.23 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 2.20 Prozent auf 58.15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.81 Prozent auf 95.55 EUR), K+S (+ 1.76 Prozent auf 16.80 EUR), LANXESS (+ 1.40 Prozent auf 15.16 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.37 Prozent auf 133.20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-2.54 Prozent auf 83.52 EUR), Nemetschek SE (-2.35 Prozent auf 68.65 EUR), AUTO1 (-2.31 Prozent auf 21.98 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.16 Prozent auf 86.00 EUR) und RENK (-2.05 Prozent auf 46.04 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 297’377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.553 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch