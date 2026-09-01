Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’228 -0.4%  SPI 20’019 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’976 -1.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’368 -0.8%  Gold 4’375 -1.7%  Bitcoin 63’059 -0.7%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 92.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 01.09.2026 09:28:18

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter

Der MDAX im Performance-Check.

LANXESS
14.10 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.38 Prozent schwächer bei 32’598.81 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 365.345 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.021 Prozent schwächer bei 32’717.55 Punkten in den Handel, nach 32’724.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’594.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’717.55 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX auf 31’980.52 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’899.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’446.03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.23 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 2.20 Prozent auf 58.15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.81 Prozent auf 95.55 EUR), K+S (+ 1.76 Prozent auf 16.80 EUR), LANXESS (+ 1.40 Prozent auf 15.16 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.37 Prozent auf 133.20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-2.54 Prozent auf 83.52 EUR), Nemetschek SE (-2.35 Prozent auf 68.65 EUR), AUTO1 (-2.31 Prozent auf 21.98 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.16 Prozent auf 86.00 EUR) und RENK (-2.05 Prozent auf 46.04 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 297’377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.553 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten