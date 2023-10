Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Am Montag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.23 Prozent tiefer bei 25’345.57 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 231.829 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.451 Prozent schwächer bei 25’288.69 Punkten, nach 25’403.14 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25’403.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’161.36 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der MDAX 27’060.64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 27’015.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, bei 22’530.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 0.510 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29’815.39 Punkten. Bei 24’944.86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Vitesco Technologies (+ 20.64 Prozent auf 90.90 EUR), HENSOLDT (+ 9.92 Prozent auf 27.48 EUR), Nordex (+ 2.86 Prozent auf 10.42 EUR), SMA Solar (+ 2.86 Prozent auf 62.95 EUR) und HELLA GmbH (+ 2.17 Prozent auf 70.60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-3.33 Prozent auf 26.82 EUR), Lufthansa (-3.00 Prozent auf 7.18 EUR), Fraport (-2.43 Prozent auf 47.01 EUR), LANXESS (-1.63 Prozent auf 21.75 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.44 Prozent auf 109.40 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’238’152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 15.778 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die TAG Immobilien-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch