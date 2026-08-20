Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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20.08.2026 15:58:09
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter
Der MDAX sinkt am Nachmittag.
Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.48 Prozent tiefer bei 31’668.92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 352.870 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.057 Prozent fester bei 31’840.66 Punkten in den Handel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31’663.36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’916.04 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.57 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 31’680.71 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 31’857.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’877.87 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.22 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3.83 Prozent auf 243.70 EUR), Nemetschek SE (+ 3.60 Prozent auf 64.70 EUR), K+S (+ 2.90 Prozent auf 15.61 EUR), IONOS (+ 2.15 Prozent auf 33.24 EUR) und AUMOVIO (+ 1.83 Prozent auf 36.15 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Salzgitter (-6.91 Prozent auf 47.94 EUR), WACKER CHEMIE (-3.47 Prozent auf 89.00 EUR), LANXESS (-3.46 Prozent auf 13.95 EUR), thyssenkrupp (-3.28 Prozent auf 12.54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.00 Prozent auf 93.80 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’885’492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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