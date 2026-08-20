Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 53’007 -0.9%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’511 -0.3%  Bitcoin 57’949.8 4.9%  Dollar 0.8003 0.4%  Öl 93.8 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: CTS Eventim mit starkem Wachstum und bestätigtem Ausblick
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Schaeffler-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Sika-Aktie schwächer: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Suche...
Plus500 Depot

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 20.08.2026 15:58:09

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter

Der MDAX sinkt am Nachmittag.

Lufthansa
7.13 CHF -2.97%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.48 Prozent tiefer bei 31’668.92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 352.870 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.057 Prozent fester bei 31’840.66 Punkten in den Handel, nach 31’822.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31’663.36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’916.04 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.57 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 31’680.71 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 31’857.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’877.87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.22 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3.83 Prozent auf 243.70 EUR), Nemetschek SE (+ 3.60 Prozent auf 64.70 EUR), K+S (+ 2.90 Prozent auf 15.61 EUR), IONOS (+ 2.15 Prozent auf 33.24 EUR) und AUMOVIO (+ 1.83 Prozent auf 36.15 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Salzgitter (-6.91 Prozent auf 47.94 EUR), WACKER CHEMIE (-3.47 Prozent auf 89.00 EUR), LANXESS (-3.46 Prozent auf 13.95 EUR), thyssenkrupp (-3.28 Prozent auf 12.54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.00 Prozent auf 93.80 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’885’492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’923.90 19.57 SXBVXU
Short 15’218.53 13.90 SQBT1U
Short 15’790.75 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’741.89 19.71 SYB31U
Long 13’433.31 13.90 SHB7NU
Long 12’841.63 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie explodiert um 177 %: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2026 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’715.53 -0.34%