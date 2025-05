Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.31 Prozent auf 30’043.97 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 309.216 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.424 Prozent leichter bei 30’313.68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’442.89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’043.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’314.97 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0.756 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27’278.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Stand von 27’501.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27’146.10 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16.82 Prozent. Bei 30’582.72 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0.78 Prozent auf 130.00 EUR), HENSOLDT (+ 0.38 Prozent auf 79.30 EUR), LANXESS (+ 0.30 Prozent auf 26.36 EUR), Talanx (+ 0.26 Prozent auf 115.80 EUR) und AIXTRON SE (+ 0.24 Prozent auf 12.57 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen freenet (-12.63 Prozent auf 30.86 EUR), CTS Eventim (-8.61 Prozent auf 102.90 EUR), PUMA SE (-2.91 Prozent auf 22.65 EUR), Delivery Hero (-2.67 Prozent auf 25.14 EUR) und Nordex (-2.51 Prozent auf 17.12 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 542’332 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29.825 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.83 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

