Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.06 Prozent auf 26’298.00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’383.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’290.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’230.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’015.00 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.05 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2.38 Prozent auf 154.70 EUR), Infineon (+ 1.88 Prozent auf 56.23 EUR), SAP SE (+ 1.07 Prozent auf 181.94 EUR), RWE (+ 0.80 Prozent auf 57.96 EUR) und Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’147.40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Heidelberg Materials (-1.46 Prozent auf 168.20 EUR), Deutsche Telekom (-1.24 Prozent auf 28.57 EUR), QIAGEN (-1.16 Prozent auf 36.91 EUR), MTU Aero Engines (-1.15 Prozent auf 361.50 EUR) und Henkel vz (-1.00 Prozent auf 75.60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 488’878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217.665 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch