Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.42 Prozent tiefer bei 25’981.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’927.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’129.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24’711.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 24’765.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24’303.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.76 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 1.31 Prozent auf 68.02 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 38.07 EUR), Symrise (+ 1.07 Prozent auf 88.50 EUR), Daimler Truck (+ 0.86 Prozent auf 45.59 EUR) und Commerzbank (+ 0.73 Prozent auf 38.88 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-2.95 Prozent auf 59.86 EUR), Merck (-2.24 Prozent auf 135.25 EUR), Bayer (-1.75 Prozent auf 48.15 EUR), adidas (-1.48 Prozent auf 153.60 EUR) und BASF (-1.45 Prozent auf 51.04 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’210’959 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 210.642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.19 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.29 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch