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22.10.2026 17:58:14
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende
Der DAX sank schlussendlich.
Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA schlussendlich 1.04 Prozent tiefer bei 25’379.49 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.107 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.574 Prozent auf 25’497.94 Punkte an der Kurstafel, nach 25’645.04 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’318.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’563.13 Punkten lag.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.631 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der DAX bei 25’578.85 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 25’155.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der DAX mit 24’151.13 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.42 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4.94 Prozent auf 44.94 EUR), SAP SE (+ 3.21 Prozent auf 215.35 EUR), Scout24 (+ 3.19) Prozent auf 85.70 EUR), Deutsche Börse (+ 2.99 Prozent auf 317.20 EUR) und Merck (+ 2.88 Prozent auf 146.35 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-8.56 Prozent auf 122.20 EUR), Infineon (-6.04 Prozent auf 49.89 EUR), HOCHTIEF (-4.71 Prozent auf 356.40 EUR), MTU Aero Engines (-4.18 Prozent auf 332.80 EUR) und Siemens (-4.14 Prozent auf 255.70 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die QIAGEN-Aktie. 9’033’035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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