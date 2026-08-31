Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Am Montag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.81 Prozent auf 26’354.60 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.209 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.398 Prozent tiefer bei 26’464.14 Punkten in den Handel, nach 26’569.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’471.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’354.60 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25’629.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’104.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 23’902.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 2.00 Prozent auf 71.40 EUR), Zalando (+ 1.32 Prozent auf 24.48 EUR), BASF (+ 1.16 Prozent auf 53.13 EUR), Brenntag SE (+ 0.75 Prozent auf 62.20 EUR) und Bayer (+ 0.45 Prozent auf 48.89 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3.50 Prozent auf 144.46 EUR), Heidelberg Materials (-2.50 Prozent auf 165.80 EUR), Vonovia SE (-2.44 Prozent auf 19.37 EUR), Rheinmetall (-1.65 Prozent auf 1’135.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.40 Prozent auf 39.36 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 897’073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch