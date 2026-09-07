Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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07.09.2026 15:58:14
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
Der DAX zeigt sich am Montagnachmittag im Minus.
Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.23 Prozent auf 25’985.45 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.169 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.026 Prozent leichter bei 26’039.54 Punkten in den Montagshandel, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25’919.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’069.99 Punkten lag.
DAX seit Beginn des Jahres
Der DAX wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 26’319.45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24’759.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23’596.98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5.63 Prozent auf 60.06 EUR), RWE (+ 2.33 Prozent auf 59.76 EUR), Commerzbank (+ 2.12 Prozent auf 42.95 EUR), HOCHTIEF (+ 1.78 Prozent auf 433.60 EUR) und Siemens Energy (+ 1.77 Prozent auf 149.12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-3.23 Prozent auf 42.22 EUR), QIAGEN (-2.89 Prozent auf 36.36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.65 Prozent auf 513.60 EUR), Hannover Rück (-2.53 Prozent auf 254.00 EUR) und SAP SE (-2.27 Prozent auf 181.46 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1’736’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 214.312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Mit 6.70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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