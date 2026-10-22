Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1.05 Prozent schwächer bei 25’374.67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.107 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.574 Prozent tiefer bei 25’497.94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’645.04 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’318.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’497.94 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0.650 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’578.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25’155.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’151.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.40 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5.45 Prozent auf 45.16 EUR), Merck (+ 1.65 Prozent auf 144.60 EUR), Zalando (+ 1.36 Prozent auf 26.10 EUR), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’029.80 EUR) und Hannover Rück (+ 0.94 Prozent auf 280.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3.85 Prozent auf 128.50 EUR), Infineon (-3.20 Prozent auf 51.39 EUR), Siemens (-2.49 Prozent auf 260.10 EUR), Deutsche Bank (-2.36 Prozent auf 28.14 EUR) und HOCHTIEF (-2.25 Prozent auf 365.60 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’549’566 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232.629 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch