|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Kursverlauf
|
22.10.2026 12:26:37
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter
Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1.05 Prozent schwächer bei 25’374.67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.107 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.574 Prozent tiefer bei 25’497.94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’645.04 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’318.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’497.94 Einheiten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0.650 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’578.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25’155.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’151.13 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.40 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5.45 Prozent auf 45.16 EUR), Merck (+ 1.65 Prozent auf 144.60 EUR), Zalando (+ 1.36 Prozent auf 26.10 EUR), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’029.80 EUR) und Hannover Rück (+ 0.94 Prozent auf 280.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3.85 Prozent auf 128.50 EUR), Infineon (-3.20 Prozent auf 51.39 EUR), Siemens (-2.49 Prozent auf 260.10 EUR), Deutsche Bank (-2.36 Prozent auf 28.14 EUR) und HOCHTIEF (-2.25 Prozent auf 365.60 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’549’566 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232.629 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deutsche Bank am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’181.65
|-0.75%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.