|
14.01.2026 12:26:25
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot
Der DAX verbucht aktuell Verluste.
Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.35 Prozent auf 25’332.57 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.180 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.036 Prozent stärker bei 25’429.75 Punkten, nach 25’420.66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’314.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’461.36 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der DAX bei 24’186.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der DAX mit 24’236.94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20’271.33 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 4.62 Prozent auf 40.75 EUR), BMW (+ 2.01 Prozent auf 90.24 EUR), RWE (+ 1.60 Prozent auf 49.02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.92 Prozent auf 231.10 EUR) und EON SE (+ 0.90 Prozent auf 16.83 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.93 Prozent auf 37.40 EUR), Zalando (-2.88 Prozent auf 25.62 EUR), Vonovia SE (-2.65 Prozent auf 24.62 EUR), Siemens Energy (-2.19 Prozent auf 127.50 EUR) und Infineon (-1.72 Prozent auf 41.81 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’087’228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242.633 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.44 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags (finanzen.ch)
|
10:58
|Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Siemens Energy-Aktie steigt: Warum Analysten trotzdem noch Luft nach oben wittern (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Outperform-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/