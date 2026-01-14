Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an BASF-Aktie
Calida-Aktie deutlich fester: Aktionär fordert wohl Aktienrückkauf und Überprüfung der Gruppenstruktur
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Nestlé-Aktie in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Julius Bär: COO und früherer Interims-CEO Nic Dreckmann verlässt Bank - Aktie stabil
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

DAX im Blick 14.01.2026 12:26:25

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot

Der DAX verbucht aktuell Verluste.

Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.35 Prozent auf 25’332.57 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.180 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.036 Prozent stärker bei 25’429.75 Punkten, nach 25’420.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’314.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’461.36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der DAX bei 24’186.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der DAX mit 24’236.94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20’271.33 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 4.62 Prozent auf 40.75 EUR), BMW (+ 2.01 Prozent auf 90.24 EUR), RWE (+ 1.60 Prozent auf 49.02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.92 Prozent auf 231.10 EUR) und EON SE (+ 0.90 Prozent auf 16.83 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.93 Prozent auf 37.40 EUR), Zalando (-2.88 Prozent auf 25.62 EUR), Vonovia SE (-2.65 Prozent auf 24.62 EUR), Siemens Energy (-2.19 Prozent auf 127.50 EUR) und Infineon (-1.72 Prozent auf 41.81 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’087’228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242.633 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.44 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

