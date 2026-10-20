Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Letztendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’306.77 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.130 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.395 Prozent schwächer bei 25’219.71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’319.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25’407.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’050.11 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der DAX bei 25’304.06 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 24’846.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der DAX auf 24’258.80 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 3.84 Prozent auf 42.83 EUR), EON SE (+ 2.88 Prozent auf 18.02 EUR), Scout24 (+ 1.75 Prozent auf 81.30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 41.36 EUR) und Merck (+ 1.42 Prozent auf 146.40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-3.44 Prozent auf 62.26 EUR), Zalando (-2.89 Prozent auf 25.16 EUR), Siemens (-2.24 Prozent auf 260.25 EUR), Siemens Energy (-2.12 Prozent auf 130.32 EUR) und Commerzbank (-1.08 Prozent auf 36.69 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’045’591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch