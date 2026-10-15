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DAX im Blick 15.10.2026 09:28:17

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

HOCHTIEF
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.40 Prozent leichter bei 25’196.31 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.097 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.607 Prozent leichter bei 25’145.07 Punkten, nach 25’298.61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25’133.71 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’224.29 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0.042 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’402.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der DAX bei 24’999.53 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 24’181.37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2.85 Prozent auf 26.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.50 Prozent auf 39.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.47 Prozent auf 546.60 EUR), Hannover Rück (+ 2.38 Prozent auf 274.80 EUR) und Henkel vz (+ 2.07 Prozent auf 78.84 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-9.38 Prozent auf 50.16 EUR), Siemens Energy (-7.57 Prozent auf 125.04 EUR), HOCHTIEF (-3.35 Prozent auf 369.20 EUR), Siemens (-2.65 Prozent auf 267.75 EUR) und Continental (-0.91 Prozent auf 69.46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’499’710 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227.701 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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