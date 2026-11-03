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TecDAX-Entwicklung 03.11.2026 15:58:16

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Anleger in Frankfurt treten am Nachmittag den Rückzug an.

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.66 Prozent auf 4’088.55 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 580.392 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.494 Prozent leichter bei 4’095.40 Punkten, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’096.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’037.09 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4’081.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’952.05 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 3’630.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.81 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5.62 Prozent auf 31.18 EUR), SMA Solar (+ 4.73 Prozent auf 51.15 EUR), EVOTEC SE (+ 2.78 Prozent auf 2.89 EUR), Drägerwerk (+ 2.54 Prozent auf 104.80 EUR) und Nordex (+ 2.49 Prozent auf 38.70 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen TeamViewer (-26.35 Prozent auf 5.33 EUR), ATOSS Software (-4.59 Prozent auf 89.40 EUR), Nemetschek SE (-4.14 Prozent auf 72.95 EUR), IONOS (-3.28 Prozent auf 34.82 EUR) und SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’756’529 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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