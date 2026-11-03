TecDAX 1548840 / DE0007203275
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|TecDAX-Entwicklung
|
03.11.2026 15:58:16
Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
Anleger in Frankfurt treten am Nachmittag den Rückzug an.
Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.66 Prozent auf 4’088.55 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 580.392 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.494 Prozent leichter bei 4’095.40 Punkten, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’096.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’037.09 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4’081.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’952.05 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 3’630.48 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.81 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5.62 Prozent auf 31.18 EUR), SMA Solar (+ 4.73 Prozent auf 51.15 EUR), EVOTEC SE (+ 2.78 Prozent auf 2.89 EUR), Drägerwerk (+ 2.54 Prozent auf 104.80 EUR) und Nordex (+ 2.49 Prozent auf 38.70 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen TeamViewer (-26.35 Prozent auf 5.33 EUR), ATOSS Software (-4.59 Prozent auf 89.40 EUR), Nemetschek SE (-4.14 Prozent auf 72.95 EUR), IONOS (-3.28 Prozent auf 34.82 EUR) und SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’756’529 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SAP am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’124.04
|0.77%
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.