IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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20.10.2026 15:58:14
Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
Der MDAX verliert heute an Boden.
Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.26 Prozent leichter bei 30’128.74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 341.034 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.526 Prozent tiefer bei 30’352.63 Punkten in den Handel, nach 30’513.26 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 30’386.33 Punkte, das Tagestief hingegen 29’954.08 Zähler.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der MDAX 31’083.97 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der MDAX bei 31’680.71 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 30’209.22 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 2.75 Prozent ein. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TAG Immobilien (+ 3.19 Prozent auf 10.67 EUR), Porsche vz (+ 1.33 Prozent auf 42.54 EUR), AUMOVIO (+ 1.26 Prozent auf 36.15 EUR), IONOS (+ 1.03 Prozent auf 35.16 EUR) und RTL (+ 0.98 Prozent auf 31.00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6.62 Prozent auf 30.60 EUR), Siltronic (-6.31 Prozent auf 62.35 EUR), DEUTZ (-5.33 Prozent auf 10.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.20 Prozent auf 52.90 EUR) und Aurubis (-4.55 Prozent auf 142.70 EUR).
Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’375’134 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.132 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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17:58
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
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17:58
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15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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19.10.26
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|Barclays Capital
|10.08.26
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|Deutsche Bank AG
|26.06.26
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|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
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|Bernstein Research
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
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