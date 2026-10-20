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MDAX-Performance 20.10.2026 15:58:14

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX verliert heute an Boden.

Porsche Automobil
23.44 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.26 Prozent leichter bei 30’128.74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 341.034 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.526 Prozent tiefer bei 30’352.63 Punkten in den Handel, nach 30’513.26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30’386.33 Punkte, das Tagestief hingegen 29’954.08 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der MDAX 31’083.97 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der MDAX bei 31’680.71 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 30’209.22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 2.75 Prozent ein. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TAG Immobilien (+ 3.19 Prozent auf 10.67 EUR), Porsche vz (+ 1.33 Prozent auf 42.54 EUR), AUMOVIO (+ 1.26 Prozent auf 36.15 EUR), IONOS (+ 1.03 Prozent auf 35.16 EUR) und RTL (+ 0.98 Prozent auf 31.00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6.62 Prozent auf 30.60 EUR), Siltronic (-6.31 Prozent auf 62.35 EUR), DEUTZ (-5.33 Prozent auf 10.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.20 Prozent auf 52.90 EUR) und Aurubis (-4.55 Prozent auf 142.70 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’375’134 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.132 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.75 SPBYFU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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