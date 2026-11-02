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STOXX 50-Kursentwicklung 02.11.2026 15:58:14

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag

Der STOXX 50 sinkt am Montag.

Siemens Energy
119.69 CHF 2.16%
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Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.24 Prozent auf 5’379.45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.146 Prozent auf 5’384.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’392.17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’365.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’392.75 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5’454.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der STOXX 50 4’754.45 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2.40 Prozent auf 12.69 GBP), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 129.62 EUR), UniCredit (+ 2.06 Prozent auf 74.24 EUR), Airbus SE (+ 1.70 Prozent auf 195.72 EUR) und Barclays (+ 1.34 Prozent auf 4.21 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-3.46 Prozent auf 6.06 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.53 Prozent auf 39.35 GBP), Deutsche Telekom (-2.11 Prozent auf 25.54 EUR), Roche (-2.01 Prozent auf 395.30 CHF) und Novartis (-1.64 Prozent auf 131.58 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 11’397’776 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 544.519 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7.42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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