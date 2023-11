Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.24 Prozent auf 3’915.12 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.208 Prozent tiefer bei 3’916.52 Punkten, nach 3’924.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 3’913.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’925.07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.823 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.10.2023, einen Wert von 3’944.84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, notierte der STOXX 50 bei 3’939.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der STOXX 50 3’672.81 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 6.23 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’089.95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’658.90 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4.84 Prozent auf 145.62 EUR), National Grid (+ 1.50 Prozent auf 10.04 GBP), Enel (+ 1.08 Prozent auf 6.32 EUR), RELX (+ 0.62 Prozent auf 29.42 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.57 Prozent auf 33.73 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BASF (-1.96 Prozent auf 44.16 EUR), BP (-1.41 Prozent auf 4.75 GBP), Unilever (-1.23 Prozent auf 38.45 GBP), Bayer (-1.17 Prozent auf 40.61 EUR) und Richemont (-1.16 Prozent auf 110.70 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3’763’293 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358.149 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

