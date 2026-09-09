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Index im Fokus 09.09.2026 15:58:18

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus

Der STOXX 50 sinkt am dritten Tag der Woche.

Novartis
112.19 CHF -0.06%
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Am Mittwoch gibt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1.42 Prozent auf 5’342.26 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.226 Prozent auf 5’406.92 Punkte an der Kurstafel, nach 5’419.19 Punkten am Vortag.

Bei 5’321.81 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’406.92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.53 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’527.31 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 5’156.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’563.07 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1.89 Prozent auf 5.61 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.93 Prozent auf 35.33 GBP), National Grid (+ 0.48 Prozent auf 11.53 GBP), GSK (+ 0.36 Prozent auf 18.03 GBP) und Novartis (+ 0.14 Prozent auf 111.96 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-4.62 Prozent auf 1’003.20 EUR), Richemont (-3.89 Prozent auf 176.50 CHF), Siemens (-3.41 Prozent auf 263.20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2.89 Prozent auf 84.64 GBP) und Airbus SE (-2.75 Prozent auf 195.22 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9’716’717 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 631.308 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6.84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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