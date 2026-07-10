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Index-Performance im Fokus 10.07.2026 15:58:23

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Das macht der STOXX 50 am Nachmittag.

ABB
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Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr 0.19 Prozent auf 5’374.88 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.181 Prozent auf 5’375.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’385.09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’367.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’388.52 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1.77 Prozent zurück. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 5’154.04 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 5’108.16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’572.20 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.43 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’489.89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3.31 Prozent auf 26.18 EUR), RELX (+ 2.48 Prozent auf 24.34 GBP), SAP SE (+ 1.60 Prozent auf 139.94 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.60 Prozent auf 89.08 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1.42 Prozent auf 6.28 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-3.12 Prozent auf 129.38 GBP), Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 984.40 EUR), Siemens Energy (-2.79 Prozent auf 151.88 EUR), Rolls-Royce (-1.07 Prozent auf 14.21 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.06 Prozent auf 83.78 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7’292’729 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 589.304 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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