Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch gab der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1.59 Prozent auf 5’332.95 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.226 Prozent auf 5’406.92 Punkte an der Kurstafel, nach 5’419.19 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’406.92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’321.81 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’527.31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’156.13 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 4’563.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1.27 Prozent auf 5.57 GBP), SAP SE (+ 0.64 Prozent auf 182.86 EUR), GSK (+ 0.39 Prozent auf 18.04 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.10 Prozent auf 35.04 GBP) und Novartis (-0.13 Prozent auf 111.66 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Richemont (-4.66 Prozent auf 175.10 CHF), Rheinmetall (-3.75 Prozent auf 1’012.40 EUR), Nestlé (-3.31 Prozent auf 77.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.28 Prozent auf 78.32 CHF) und Siemens (-2.97 Prozent auf 264.40 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 29’715’939 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 631.308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch