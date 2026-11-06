Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1.04 Prozent leichter bei 6’166.95 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.420 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.383 Prozent auf 6’207.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’231.54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’122.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’207.70 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.525 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’272.23 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’502.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 5’611.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), UniCredit (-0.08 Prozent auf 76.87 EUR), Infineon (-0.42 Prozent auf 45.76 EUR), Deutsche Telekom (-1.11 Prozent auf 25.91 EUR) und Bayer (-1.14 Prozent auf 55.58 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR), Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR) und BMW (-3.23 Prozent auf 59.36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’893’085 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 515.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch