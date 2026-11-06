EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
06.11.2026 17:58:14
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag im Minus.
Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1.04 Prozent leichter bei 6’166.95 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.420 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.383 Prozent auf 6’207.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’231.54 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’122.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’207.70 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.525 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’272.23 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’502.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 5’611.18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), UniCredit (-0.08 Prozent auf 76.87 EUR), Infineon (-0.42 Prozent auf 45.76 EUR), Deutsche Telekom (-1.11 Prozent auf 25.91 EUR) und Bayer (-1.14 Prozent auf 55.58 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR), Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR) und BMW (-3.23 Prozent auf 59.36 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’893’085 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 515.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ASML NV am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’170.49
|-0.98%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.