Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.05 Prozent tiefer bei 6’396.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.511 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.124 Prozent tiefer bei 6’391.06 Punkten, nach 6’398.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’412.65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’372.27 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3.69 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’167.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’545.47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 5’742.79 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.33 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.26 Prozent auf 593.20 EUR), BMW (+ 1.22 Prozent auf 57.88 EUR), Eni (+ 1.11) Prozent auf 25.88 EUR), Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.01 Prozent auf 330.30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2.71 Prozent auf 50.70 EUR), Rheinmetall (-2.19 Prozent auf 755.70 EUR), Airbus SE (-1.25 Prozent auf 205.70 EUR), Siemens (-0.75 Prozent auf 279.60 EUR) und Siemens Energy (-0.56 Prozent auf 131.78 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’569’394 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 541.050 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch