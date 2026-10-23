Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt

Um 12:10 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.61 Prozent auf 6’049.70 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.344 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.122 Prozent höher bei 6’094.43 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’087.01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’039.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’097.16 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’299.82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’210.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’668.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.41 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 3.08 Prozent auf 27.25 EUR), Rheinmetall (+ 1.08 Prozent auf 1’026.00 EUR), BMW (+ 0.94 Prozent auf 58.02 EUR), BASF (+ 0.74 Prozent auf 52.76 EUR) und Siemens (+ 0.06 Prozent auf 255.85 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.47 EUR), Deutsche Börse (-2.65 Prozent auf 308.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.81 Prozent auf 5.76 EUR), adidas (-1.79 Prozent auf 156.15 EUR) und Allianz (-1.62 Prozent auf 425.60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’928’211 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 575.737 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch