Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 am Montag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 4’864.67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.138 Prozent auf 4’865.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’872.57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4’859.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’870.43 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4’635.47 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’372.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’178.82 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.80 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4’881.66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’380.97 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.88 Prozent auf 173.00 EUR), BMW (+ 0.71 Prozent auf 107.48 EUR), Deutsche Börse (+ 0.65 Prozent auf 192.55 EUR), Ferrari (+ 0.58 Prozent auf 387.60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.46 Prozent auf 2.95 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.23 Prozent auf 42.92 EUR), Enel (-0.94 Prozent auf 5.90 EUR), Bayer (-0.80 Prozent auf 28.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.79 Prozent auf 123.02 EUR) und Stellantis (-0.62 Prozent auf 24.43 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’532’064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 424.086 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.14 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch