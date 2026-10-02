Zurich vollzieht Beazley-Übernahme - Kristof Terryn übernimmt CEO-Rolle

(Meldung mit Angaben aus Zurich-Medienmitteilung ergänzt)

Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe hat die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley vollzogen. Durch den Zusammenschluss dieser beiden hochkomplementären Geschäftsbereiche entstehe der weltweit grösste Specialty-Versicherer mit Hauptsitz in London, schreibt die Zurich am Freitag in einer Mitteilung dazu. Das Geschäft wird von Kristof Terryn geleitet.

"Durch die Integration von Beazley in unser globales Specialty-Geschäft werden wir das Wachstum beschleunigen und unseren bestehenden Kunden neue, relevante Lösungen anbieten", wird Zurich-Chef Mario Greco in der Mitteilung zitiert. "Die Underwriter von Beazley erhalten unmittelbaren Zugang zu unserem Vertriebsmodell und werden Teil unserer Kundenbetreuungsteams."

Greco erwartet, dass die Integration von Beazley bis 2029 ein zusätzliches Umsatzwachstum von über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr generieren wird. Darüber hinaus werden jährliche Kosteneinsparungen von insgesamt mindestens 150 Millionen sowie Kapitalsynergien in Form einer einmaligen Kapitalfreisetzung von mindestens 1 Milliarde Dollar innerhalb der ersten zwei Jahre erwartet.

Kristof Terryn wird Beazley-CEO

Im Rahmen des Zusammenschlusses kommt es bei Beazley zu zahlreichen Veränderungen im Management. Die CEO-Funktion übernimmt neu Kristof Terryn, der bei Zurich zuletzt als CEO Europe, Middle East und Global Head Retail tätig war. Terryn wird künftig Beazley und auch den Bereich Zurich Global Specialty führen, wie es hiess.

Terryn arbeitet seit über zwanzig Jahren bei der Zurich und hatte im Konzern zahlreiche wichtige Führungspositionen bekleidet. An der Spitze von Beazley folgt er auf Adrian Cox. Cox werde Beazley verlassen, während das Unternehmen in seine nächste Phase eintrete, hiess es.

Zudem wurde die heutige Zurich-Finanzchefin in Grossbritannien, Helen Pickford, zur Finanzchefin von Beazley und Zurich Global Specialty ernannt. Sally Henderson wird zur Chief People & Sustainability Officer und Ed Bridge General Counsel. Die aktuelle Beazley-CFO Barbara Plucnar Jensen werde die Integration noch bis März 2027 unterstützen, hiess es.

Zu Veränderungen kommt es auch im Beazley-Verwaltungsrat: Clive Bannister, Rajesh Agrawal, Roy Clark, Pierre-Olivier Desaulle, Nicola Hodson, Fiona Muldoon, Carolyn Johnson, John Reizenstein und Cecilia Reyes Leuzinger verlassen das Gremium. Neu vertreten sind Patrick Manley, Earl Randall Clouser, Helen Pickford, Kristof Terryn und Claudia Cordioli.

Milliardenschwere Übernahme

Die Übernahme von Beazley durch die Zurich ist am (gestrigen) Donnerstag nach der Zustimmung des zuständigen Londoner Gerichts wirksam geworden. Zuvor hatten die beiden Versicherer alle weiteren erforderlichen Genehmigungen zur Übernahme erhalten.

Die Zurich hatte Anfang März für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in Höhe von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben und die Beazley-Aktionäre stimmten dem Vorhaben im April zu. Gemeinsam mit Beazley will Zurich in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien weiter an Grösse gewinnen.

Die Beazley-Aktien werden am (heutigen) Freitag dekotiert und bis spätestens am 15. Oktober sollen die Zahlungen an die Aktionäre erfolgen.

mk/cg