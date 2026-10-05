Innovation Aktie 34715978 / JP3147900009
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05.10.2026 08:00:00
Zurich-Studie: Medizinische Innovation stösst an neue Grenzen
KI beschleunigt medizinische Durchbrüche. Doch eine neue Studie von Zurich Insurance zeigt: Für die Life-Sciences-Branche verlagert sich das Risiko zunehmend von der Forschung zur Umsetzung.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Innovation Inc. Registered Shs
Analysen zu Innovation Inc. Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen vorwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.