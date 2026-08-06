Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’484 0.6%  Dollar 0.8078 -0.6%  Öl 82.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 13:12:36

Zurich steigert Gewinn deutlich und hält an Zielen fest

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe wächst und treibt ihren Gewinn weiter in die Höhe. Rückenwind erhält der weltweit tätige Versicherer vom Bauboom bei Datenzentren und Energieinfrastruktur sowie von Vorsorgeprodukten. Den nächsten Wachstumsschritt will Konzernchef Mario Greco mit der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley machen.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 fallen erneut stark aus: Von einem Rekordniveau aus kletterte der Betriebsgewinn der Zurich um weitere 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar und der Reingewinn um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden.

Zum guten Ergebnis trug insbesondere das beschleunigte Wachstum in margenträchtigen Geschäftsbereichen bei. So legte die Zurich in der Spezialversicherung um 8 Prozent zu, im Geschäft mit mittelgrossen Unternehmen um 7 Prozent und beim Verkauf von Vorsorgeprodukten um 10 Prozent.

Datenzentren, Energie und Vorsorgeschutz

Der Bau von Datenzentren und Energieinfrastruktur sorgte für eine hohe Nachfrage nach Versicherungsschutz. Das Geschäft mit Bauversicherungen wuchs um 18 Prozent. Dieses Wachstum sei nicht nur auf Projekte in den USA zurückzuführen, sagte Konzernchef Greco am Donnerstag. Zurich wachse in diesem Geschäft zunehmend auch in Europa und Lateinamerika.

In der Lebensversicherung entwickelte sich der Absatz von Vorsorgeprodukten ebenfalls erfreulich. Vor allem in Europa, Lateinamerika und Asien verzeichnete die Gruppe Zuwächse. Grössere Firmen schliessen etwa für ihre Mitarbeitenden Lebensversicherungen ab und auch mit fondsgebundenen Produkten setzte der Konzern mehr um.

Weiter auf Zielkurs

Mit Blick auf die bis zum Jahr 2027 gesetzten Ziele sieht Greco den Konzern auf Kurs. Zur Halbzeit des Strategiezyklus liege die Zurich bei allen Zielgrössen über Plan. So erreichte die bereinigte Eigenkapitalrendite 27,1 Prozent und lag damit deutlich über dem Zielwert von mindestens 23 Prozent.

In der nächsten Dreijahresperiode dürfte auch die geplante Übernahme von Beazley eine wichtige Rolle spielen. Mit dem britischen Versicherer will Zurich ihr Spezialversicherungsgeschäft deutlich ausbauen und ihre Position in Bereichen wie Cyber, Infrastruktur und erneuerbare Energien stärken.

Die ausstehenden behördlichen Genehmigungen erwartet der CEO in den kommenden Monaten. Der Abschluss der rund 11 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme werde weiterhin für dieses Jahr angestrebt, sagte er.

Keine News zum Finma-Verfahren

In der Schweiz läuft gegen die Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft ein Enforcement-Verfahren der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Der Versicherer habe darauf mit "allen notwendigen Schritten" reagiert, betonte Greco. Das Management sei neu aufgestellt sowie die betroffenen Systeme überprüft und gezielt angepasst worden. Er hoffe, dass die Finma dies entsprechend würdige.

Das Verfahren richtet sich gegen die Schweizer Leben-Einheit der Zurich. Hintergrund sind mutmassliche Verstösse gegen regulatorische Vorgaben im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge über mehrere Jahre. Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit der Sammelstiftung Vita, die vom Verfahren nicht direkt betroffen ist.

mk/ra

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4415 15.12.2028 152365434
Long 12.1979 16.06.2028 157230690
Long 1183.2 18.09.2026 148888697
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6595 18.06.2027 158828324
Short 1183.2 18.09.2026 148620520
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.395 11.02 154810330
Long 11.4874 6.02 156945260
Long 21.5127 1.94 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4886 10.18 143508395
Short 10.4708 6.43 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.94 114086076
Long 10 -10.40 142861648
Long 12 -8.74 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:48 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
20:31 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short