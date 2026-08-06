Zurich steigert Gewinn deutlich und hält an Zielen fest

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Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe wächst und treibt ihren Gewinn weiter in die Höhe. Rückenwind erhält der weltweit tätige Versicherer vom Bauboom bei Datenzentren und Energieinfrastruktur sowie von Vorsorgeprodukten. Den nächsten Wachstumsschritt will Konzernchef Mario Greco mit der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley machen.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 fallen erneut stark aus: Von einem Rekordniveau aus kletterte der Betriebsgewinn der Zurich um weitere 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar und der Reingewinn um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden.

Zum guten Ergebnis trug insbesondere das beschleunigte Wachstum in margenträchtigen Geschäftsbereichen bei. So legte die Zurich in der Spezialversicherung um 8 Prozent zu, im Geschäft mit mittelgrossen Unternehmen um 7 Prozent und beim Verkauf von Vorsorgeprodukten um 10 Prozent.

Datenzentren, Energie und Vorsorgeschutz

Der Bau von Datenzentren und Energieinfrastruktur sorgte für eine hohe Nachfrage nach Versicherungsschutz. Das Geschäft mit Bauversicherungen wuchs um 18 Prozent. Dieses Wachstum sei nicht nur auf Projekte in den USA zurückzuführen, sagte Konzernchef Greco am Donnerstag. Zurich wachse in diesem Geschäft zunehmend auch in Europa und Lateinamerika.

In der Lebensversicherung entwickelte sich der Absatz von Vorsorgeprodukten ebenfalls erfreulich. Vor allem in Europa, Lateinamerika und Asien verzeichnete die Gruppe Zuwächse. Grössere Firmen schliessen etwa für ihre Mitarbeitenden Lebensversicherungen ab und auch mit fondsgebundenen Produkten setzte der Konzern mehr um.

Weiter auf Zielkurs

Mit Blick auf die bis zum Jahr 2027 gesetzten Ziele sieht Greco den Konzern auf Kurs. Zur Halbzeit des Strategiezyklus liege die Zurich bei allen Zielgrössen über Plan. So erreichte die bereinigte Eigenkapitalrendite 27,1 Prozent und lag damit deutlich über dem Zielwert von mindestens 23 Prozent.

In der nächsten Dreijahresperiode dürfte auch die geplante Übernahme von Beazley eine wichtige Rolle spielen. Mit dem britischen Versicherer will Zurich ihr Spezialversicherungsgeschäft deutlich ausbauen und ihre Position in Bereichen wie Cyber, Infrastruktur und erneuerbare Energien stärken.

Die ausstehenden behördlichen Genehmigungen erwartet der CEO in den kommenden Monaten. Der Abschluss der rund 11 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme werde weiterhin für dieses Jahr angestrebt, sagte er.

Keine News zum Finma-Verfahren

In der Schweiz läuft gegen die Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft ein Enforcement-Verfahren der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Der Versicherer habe darauf mit "allen notwendigen Schritten" reagiert, betonte Greco. Das Management sei neu aufgestellt sowie die betroffenen Systeme überprüft und gezielt angepasst worden. Er hoffe, dass die Finma dies entsprechend würdige.

Das Verfahren richtet sich gegen die Schweizer Leben-Einheit der Zurich. Hintergrund sind mutmassliche Verstösse gegen regulatorische Vorgaben im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge über mehrere Jahre. Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit der Sammelstiftung Vita, die vom Verfahren nicht direkt betroffen ist.

mk/ra