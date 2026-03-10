Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
10.03.2026 18:45:36
Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen
Zürich (awp) - Der CEO von Zurich Schweiz, Juan Beer, tritt von seiner Position zurück. Er werde sich neuen Aufgaben ausserhalb des Versicherungskonzerns widmen, teilte Zurich Schweiz am Dienstagabend mit.
Beer habe während seiner über achtjährigen Tätigkeit als CEO das Schweizer Geschäft erfolgreich vorangetrieben und den Kundenfokus der Organisation geprägt, heisst es in der Zurich-Mitteilung. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Urs Lüthy, derzeit Leiter Commercial Insurance bei Zurich Schweiz, ad interim die Leitung.
Der neue ad-interim-CEO ist seit 2002 bei Zurich Schweiz und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne. Seine derzeitige Position hat er im Jahr 2022 übernommen.
tp/jb
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
18:45
|Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen (AWP)
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
17:58
|Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Nachmittag zu (finanzen.ch)
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
12:26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Dienstagmittag (finanzen.ch)
12:26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SMI am Dienstagmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
