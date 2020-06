Zurich platziert nachrangige Anleihe im Umfang von 750 Millionen Euro

Die Zurich Insurance Group hat am Dienstag über die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe insgesamt 750 Millionen Euro eingesammelt.

Die Emission habe sich an Investoren in Europa gerichtet und sei zu allgemeinen geschäftlichen Zwecken durchgeführt worden, teilte der Versicherer Zurich am Dienstagabend mit.

Die Anleihe, de erstmals im Juni 2030 kündbar ist und im September 2050 zur Rückzahlung fällig wird, wurde von der Finanzeinheit Zurich Finance (Ireland) DAC ausgegeben. Der jährliche Zinssatz wurde bis September 2030 auf 1,875 Prozent festgelegt. Nach diesem Zeitpunkt erhalten die Investoren den Angaben zufolge einen variablen Zinssatz.

Zürich (awp)