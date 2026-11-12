|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 09:36:36
Zurich nach Angaben zum Prämienvolumen klar fester
Zürich (awp) - Die Aktien der Zurich Insurance Group sind am Donnerstag deutlich höher in den Handel gestartet. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs.
Die Zurich-Aktien gewinnen um 09.25 Uhr 1,3 Prozent auf 645,60 Franken (SMI +0,8%), das Tageshoch von 648,40 Franken entspricht auch dem Jahreshoch. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere (Stand Vorabend) 5,9 Prozent gewonnen und liegen damit im hinteren Mittelfeld.
Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv. Gemäss einem Kommentar von Vontobel sollte die anhaltend starke Wachstumsdynamik in den margenreichen Bereichen Global Specialty, Middle Market und Life Protection es Zurich ermöglichen, sämtliche Finanzziele für 2027 zu übertreffen.
Auch die ZKB bewertet das Update als vorteilhaft. Sie hebt insbesondere das geografisch breit abgestützte Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft sowie die gute Entwicklung bei Farmers hervor. Positiv sei zudem die SST-Solvenzquote von 271 Prozent, die über den Markterwartungen liege. Einen gewissen Belastungsfaktor sieht die ZKB in den höheren Naturkatastrophenschäden.
Etwas nüchterner fällt die Einschätzung der UBS aus. Die Zahlen hätten insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprochen und dürften die bisherige Einschätzungen zu den Aktien kaum gross verändern, heisst es dort. Während die Neugeschäftszahlen im Lebengeschäft positiv überrascht hätten, sei das Prämienwachstum bei Farmers leicht hinter den Prognosen zurückgeblieben, meint der zuständige Analyst. Die höhere Belastung durch Naturkatastrophen werde durch die besser als erwartet ausgefallene Solvenzquote teilweise kompensiert.
Spannender dürfte es laut Analysten nächste Woche werden. Mit der Anfang Oktober erfolgten Grossübernahme von Beazley richte sich das Augenmerk nämlich auf die Integration des britischen Spezialversicherers, schreibt der Vontobel-Analyst. An einem Investorentag von kommender Woche (17.11.) erwartet er entsprechend qualitative Aussagen des Managements dazu.
uh/to
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
17:58
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Zurich Insurance am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.