Zurich nach Angaben zum Prämienvolumen klar fester

Zürich (awp) - Die Aktien der Zurich Insurance Group sind am Donnerstag deutlich höher in den Handel gestartet. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs.

Die Zurich-Aktien gewinnen um 09.25 Uhr 1,3 Prozent auf 645,60 Franken (SMI +0,8%), das Tageshoch von 648,40 Franken entspricht auch dem Jahreshoch. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere (Stand Vorabend) 5,9 Prozent gewonnen und liegen damit im hinteren Mittelfeld.

Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv. Gemäss einem Kommentar von Vontobel sollte die anhaltend starke Wachstumsdynamik in den margenreichen Bereichen Global Specialty, Middle Market und Life Protection es Zurich ermöglichen, sämtliche Finanzziele für 2027 zu übertreffen.

Auch die ZKB bewertet das Update als vorteilhaft. Sie hebt insbesondere das geografisch breit abgestützte Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft sowie die gute Entwicklung bei Farmers hervor. Positiv sei zudem die SST-Solvenzquote von 271 Prozent, die über den Markterwartungen liege. Einen gewissen Belastungsfaktor sieht die ZKB in den höheren Naturkatastrophenschäden.

Etwas nüchterner fällt die Einschätzung der UBS aus. Die Zahlen hätten insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprochen und dürften die bisherige Einschätzungen zu den Aktien kaum gross verändern, heisst es dort. Während die Neugeschäftszahlen im Lebengeschäft positiv überrascht hätten, sei das Prämienwachstum bei Farmers leicht hinter den Prognosen zurückgeblieben, meint der zuständige Analyst. Die höhere Belastung durch Naturkatastrophen werde durch die besser als erwartet ausgefallene Solvenzquote teilweise kompensiert.

Spannender dürfte es laut Analysten nächste Woche werden. Mit der Anfang Oktober erfolgten Grossübernahme von Beazley richte sich das Augenmerk nämlich auf die Integration des britischen Spezialversicherers, schreibt der Vontobel-Analyst. An einem Investorentag von kommender Woche (17.11.) erwartet er entsprechend qualitative Aussagen des Managements dazu.

uh/to