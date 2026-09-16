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16.09.2026 15:27:36

Zurich mit Alex Wells als neuem US-Chef - Sierra Signorelli verlässt Firma

Zurich Insurance
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(Mit Angaben zur Signorelli-Nachfolge im Bereich International Commercial im letzten Abschnitt ergänzt)

Zürich (awp) - Bei der Zurich hat es an der Spitze des US-Geschäfts einen Wechsel gegeben. Alex Wells übernehme mit sofortiger Wirkung die Leitung der auf Versicherungen für Unternehmenskunden fokussierten Tochter Zurich U.S., teilte die Gruppe mit. Er tritt somit die Nachfolge von Sierra Signorelli an, die den Konzern verlassen hat.

Damit hat die Zurich den freigewordenen Posten mit einem internen Kandidaten besetzt. Laut den Angaben hat Wells in den letzten Jahren im US-Geschäft der Zurich unter anderem das Kundensegment Middle Market mit mittelgrossen Unternehmenskunden geleitet. Davor sei er in leitenden Positionen bei den Gewerbeversicherungen von Chubb und ACE tätig gewesen.

Seit seinem Eintritt bei Zurich im Jahr 2020 habe Wells das Middle-Market-Geschäft zu einem zweistelligen Prozentwachstum geführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Zugleich habe er die personellen Ressourcen und Kompetenzen in den Bereichen Underwriting und Risk Engineering ausgebaut, die Marktpräsenz gestärkt und die spezialisierten Risikolösungen weiterentwickelt.

Mit Sierra Signorelli habe derweil eine bewährte Führungskraft die Zurich verlassen. Sie arbeitete während gut neun Jahren für den Konzern und leitete zuletzt nebst dem US-Geschäft auch den Bereich International Commercial für Firmenkunden.

Die Verantwortung für International Commercial hat Luciano Cirinà übernommen, wie aus den Angaben auf der Webseite der Zurich hervorgeht. Er war bereits seit Jahresbeginn in diesem Geschäftsbereich in einer führenden Rolle tätig und leitete in den Jahren 2024 und 2025 die Ländereinheit Österreich.

mk/ys

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